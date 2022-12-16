Происшествия 16 декабря 2022, 18:03 Днепропетровская область оказалась обесточена из-за ударов по инфраструктуре Глава Днепропетровской области Резниченко: регион обесточен после ударов по инфраструктуре Unsplash

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Удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области полностью обесточили ее, сообщил глава администрации региона Валентин Резниченко в Telegram-канале. Он предупредил, что восстановительные работы могут продлиться дольше обычного.

«Энергетики делают все возможное. <…> Слишком много повреждений», — констатировал Резниченко.

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Восстановленной мощности пока хватает только для «минимального заживления» критической инфраструктуры. Вначале энергетики подключат больницы, водопроводы, котельные и канализационно-насосные станции, затем примутся за жилые дома. Делать прогнозы по срокам пока преждевременно, заметил глава администрации Днепропетровской области.

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Компания «Укрэнерго» объявила о чрезвычайной ситуации: произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы.