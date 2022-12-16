16 декабря 2022, 18:03
Днепропетровская область оказалась обесточена из-за ударов по инфраструктуре
Глава Днепропетровской области Резниченко: регион обесточен после ударов по инфраструктуре
Удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области полностью обесточили ее, сообщил глава администрации региона Валентин Резниченко в Telegram-канале. Он предупредил, что восстановительные работы могут продлиться дольше обычного.
«Энергетики делают все возможное. <…> Слишком много повреждений», — констатировал Резниченко.
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Восстановленной мощности пока хватает только для «минимального заживления» критической инфраструктуры. Вначале энергетики подключат больницы, водопроводы, котельные и канализационно-насосные станции, затем примутся за жилые дома. Делать прогнозы по срокам пока преждевременно, заметил глава администрации Днепропетровской области.Серия взрывов прозвучала на Украине сегодня утром. Удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры. Без света остались Харьков и Киев. В украинской столице также возникли проблемы с водоснабжением. Из-за отсутствия электроэнергии в городе временно прекратило работать метро.
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Компания «Укрэнерго» объявила о чрезвычайной ситуации: произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы.
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Украина
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