Мир 29 ноября 2022, 19:03 США помогут Украине пережить зиму. На оборудование для энергосетей Белый дом направит 53 миллиона Reuters: США выделят Украине 53 миллиона долларов на оборудование для энергосетей

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США направят 53 миллиона долларов на восстановление энергетической системы Украины. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на представителей Госдепартамента.

Американские власти планируют закупить и отправить специальное оборудование до наступления морозов.

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«Это оборудование будет доставлено на Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму», — отметили в Госдепе.

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Источник агентства рассказал, что в поставку войдут распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, разрядники для защиты от перенапряжений и другое оборудование.

Ранее бывший министр энергетики Украины Иван Плачков заявил, что в стране наблюдается серьезный дефицит оборудования для поддержки энергосистемы. Запасы трансформаторов иссякли, а на производство новых нет времени. По его словам, для изготовления подобных аппаратов необходимо порядка четырех-пяти месяцев. А закупить оборудование в других странах невозможно, так как есть различия в классах напряжения.