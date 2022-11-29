29 ноября 2022, 19:03
США помогут Украине пережить зиму. На оборудование для энергосетей Белый дом направит 53 миллиона
Reuters: США выделят Украине 53 миллиона долларов на оборудование для энергосетей
США направят 53 миллиона долларов на восстановление энергетической системы Украины. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на представителей Госдепартамента.
Американские власти планируют закупить и отправить специальное оборудование до наступления морозов.
Реклама
«Это оборудование будет доставлено на Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму», — отметили в Госдепе.
Реклама
Источник агентства рассказал, что в поставку войдут распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, разрядники для защиты от перенапряжений и другое оборудование.
Ранее бывший министр энергетики Украины Иван Плачков заявил, что в стране наблюдается серьезный дефицит оборудования для поддержки энергосистемы. Запасы трансформаторов иссякли, а на производство новых нет времени. По его словам, для изготовления подобных аппаратов необходимо порядка четырех-пяти месяцев. А закупить оборудование в других странах невозможно, так как есть различия в классах напряжения.
США
Украина
Реклама
Реклама