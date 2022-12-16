Важное 16 декабря 2022, 11:23 Киевское метро остановили из-за отключения света Мэр Киева Кличко: работу метро приостановили из-за отсутствия света

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В Киеве приостановили работу метро. Об этом объявил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко.

«Движение метро временно остановлено на всех ветках», — написал он.

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Мэр Киева предупредил, что станции метро заработали только как укрытие, поезда не ходят ни по одной ветке. По Днепровскому, Деснянскому и Голосеевскому районам нанесли ракетные удары. Энергетическая инфраструктура получила повреждения.

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Город остался не только без света, но и водоснабжения. Виталий Кличко посоветовал жителям запастись питьевой и технической водой, потому что аварийные отключения произошли во всех районах города.

Света нет также в Полтаве и Харькове, где пострадали объекты инфраструктуры. «Украинские железные дороги» («Укрзалізниця») объявили, что обесточены участки путей в Харькове, Кировограде, Днепропетровской и Донецкой областях. Резервные тепловозы вышли на линию.