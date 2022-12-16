Важное 16 декабря 2022, 11:02 Украинские СМИ рассказали о сбоях электроснабжения в Киеве ДТЭК: в Киеве после взрывов начались перебои со светом

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Жители Киева остались без электричества. Об этом объявил энергетический холдинг ДТЭК.

«Киев: из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света», — написала пресс-служба.

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О том, что начались отключения, рассказали местные СМИ и паблики. Telegram-канал Readovka сообщил, что света нет в Киеве, Полтаве, Днепропетровске, Харькове, Кременчуге и Днепропетровске. Отключения произошли после серии ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры утром 16 декабря.

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о серии взрывов — сначала в Деснянском, затем в Днепровском и Голосеевском районах. Он предупредил о перебоях не только с электричеством, но и водой. Кроме того, из-за проблем с электричеством остановили работу Киевского метрополитена — поезда не ходят ни по одной из веток, станции использую только в качестве укрытий.