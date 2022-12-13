Мир 13 декабря 2022, 07:01 США отправили Украине первую партию энергетической помощи Reuters: США отправили Украине первую партию энергооборудования на 13 млн долларов Unsplash

Читать 360tv в

Украина получит от США первую партию оборудования для объектов энергетики. Посылку стоимостью 13 миллионов долларов отправили с американской военной базы, рассказали источники агентства Reuters.

США выделили на поддержку энергетической инфраструктуры Украины в общей сложности53 миллиона долларов. На эти деньги закупили оборудование для ее восстановления. Первую партию, по словам американского чиновника, уже отправили самолетом с одной из американских военных баз. Он отвезет оборудование стоимостью 13 миллионов долларов. Другой чиновник предупредил, что в течение недели запланировали еще два таких вылета.

Реклама

Один из информаторов объяснил агентству, в чем заключается нынешняя стратегия Белого дома. Он решил сосредоточиться на защите Украины от атак на объекты гражданской энергетической инфраструктуры. Заместитель министра энергетики США Дэвид Терк встретился с представителями нефтегазовых компаний и обсудил способы поддержки энергетической устойчивости страны.

Реклама