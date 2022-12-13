13 декабря 2022, 07:01
США отправили Украине первую партию энергетической помощи
Reuters: США отправили Украине первую партию энергооборудования на 13 млн долларов
Украина получит от США первую партию оборудования для объектов энергетики. Посылку стоимостью 13 миллионов долларов отправили с американской военной базы, рассказали источники агентства Reuters.
США выделили на поддержку энергетической инфраструктуры Украины в общей сложности53 миллиона долларов. На эти деньги закупили оборудование для ее восстановления. Первую партию, по словам американского чиновника, уже отправили самолетом с одной из американских военных баз. Он отвезет оборудование стоимостью 13 миллионов долларов. Другой чиновник предупредил, что в течение недели запланировали еще два таких вылета.
Реклама
Один из информаторов объяснил агентству, в чем заключается нынешняя стратегия Белого дома. Он решил сосредоточиться на защите Украины от атак на объекты гражданской энергетической инфраструктуры. Заместитель министра энергетики США Дэвид Терк встретился с представителями нефтегазовых компаний и обсудил способы поддержки энергетической устойчивости страны.
Реклама
США
Украина
Реклама
Реклама