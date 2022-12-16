16 декабря 2022, 11:21
Кличко сообщил о перебоях с водоснабжением города
Мэр Киева Кличко: в городе наблюдаются перебои с водоснабжением
Во всех районах Киева наблюдаются перебои с водоснабжением, сообщил в Telegram мэр Виталий Кличко. Он добавил, что проблемы связаны с повреждениями инфраструктуры.
«Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему», — заверил Кличко.
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Он попросил киевлян «на всякий случай» запастись питьевой и технической водой.
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В Киеве также проблемы со светом. Кроме того, без электричества остались жители Харькова и Полтавы.
Взрывы прозвучали сегодня утром в Киевской, Харьковской, Одесской и других областях Украины. Есть информация о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры. На всей территории Украины, а также в подконтрольной ей части Запорожской и Херсонской областей и Донецкой Народной Республики объявили воздушную тревогу.
В некоторых регионах превентивно включили электричество, чтобы минимизировать ущерб в случае ударов по энергетическим объектам.
На некоторых участках железных дорог Украины также пропал свет.
Киев
Украина
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