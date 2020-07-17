Коронавирус в России и мире. Главное на 17 июля

За последние сутки в мире было зарегистрировано 13 936 410 (+245 727) случаев инфицирования. Погибли 591 949 (+5711), выздоровели 8 263 250 (+245 038). В мире по числу заражений лидируют США 3 680 868 (+65 686), второе место удерживает Бразилия 2 012 151 (+41 242), на третьем находится Индия 1 005 637 (+35 468).

Четвертое место занимает Россия 753 154 (+6303), пятое — Перу 341 586 (+3862). В стране по числу выявленных заражений на первом месте находится Москва 231 801 (+531), на втором — Московская область 61 233 (+174), на третьем — Санкт-Петербург 28 662 (+256).

В России

В парках Подмосковья с 16 июля отменили масочный режим и в полном объеме возобновили работу всех предприятий общественного питания. Власти также сообщили, что с 1 августа начнут работу кинотеатры (с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора) и можно будет проводить официальные массовые мероприятия.

В российские больницы были направлены первые партии (7374 штуки) нового препарата от коронавируса, произведенного на Ярославском заводе «Р-Фарм». Он получил название «Коронавир».

Заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков подчеркнул, что пандемия коронавируса показала неготовность государств противостоять биологическому оружию, которое могут использовать террористы. Поэтому ООН нужно создать масштабную программу взаимодействия силовиков, разведок, научных кругов и сферы здравоохранения.

Стало известно, что традиционное шествие «Бессмертный полк», посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне, 26 июля не состоится. Об этом сообщили организаторы акции. Мероприятие, видимо, перенесут на осень.

В мире

Власти Туркмении временно закрыли мечети, церкви и мусульманские святыни для посещений и паломничеств. Мера была принята по причине необходимости введения «профилактических мер противодействия распространению инфекционных заболеваний».

Центр кибербезопасности Великобритании обвинил пророссийских хакеров в попытке украсть данные о разработке вакцины от коронавируса. Это заявление поддержали спецслужбы США и Канады.

С 15 августа россияне смогут полететь на Шри-Ланку. Посол государства заявил, что запланировано соблюдение всех необходимых эпидемиологических предписаний. В частности, туристам придется несколько раз сдать тесты.