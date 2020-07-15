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    15 июля 2020, 22:28

    Масочный режим отменили в парках Подмосковья с 16 июля. А кинотеатры откроются с 1 августа

    Арина Гудилова

    Подмосковье переходит на следующий этап снятия ограничений. С 16 июля в парках региона отменяют масочный режим, а с 1 августа — заработают кинотеатры.

    Постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сказано на сайте правительства региона.

    С 16 июля в Подмосковье:

    — отменяется масочный режим в парках культуры и отдыха. Однако жителям по-прежнему необходимо использовать средства защиты в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах, а также других помещениях, где собирается много людей;

    — свою работу в полном объеме возобновляют все предприятия общественного питания.

    С 1 августа:

    — свои двери откроют кинотеатры — они должны будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора;

    — вновь разрешат проводить официальные массовые мероприятия, которые организуют органы исполнительной власти.

    Кроме того, упростится режим для граждан, которые прибывают в Россию из-за рубежа. Россияне должны будут сдать тест на коронавирус в течение трех дней ппосле возвращения в страну. Иностранцам будет нужно предъявить отрицательный тест на СОVID-19, который был сделан не позднее, чем за дни дня. Если его не будет — анализ можно сдать на территории России в течение трех дней после пересечения границы.