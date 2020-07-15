Масочный режим отменили в парках Подмосковья с 16 июля. А кинотеатры откроются с 1 августа
Постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сказано на сайте правительства региона.
С 16 июля в Подмосковье:
— отменяется масочный режим в парках культуры и отдыха. Однако жителям по-прежнему необходимо использовать средства защиты в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах, а также других помещениях, где собирается много людей;
— свою работу в полном объеме возобновляют все предприятия общественного питания.
С 1 августа:
— свои двери откроют кинотеатры — они должны будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора;
— вновь разрешат проводить официальные массовые мероприятия, которые организуют органы исполнительной власти.
Кроме того, упростится режим для граждан, которые прибывают в Россию из-за рубежа. Россияне должны будут сдать тест на коронавирус в течение трех дней ппосле возвращения в страну. Иностранцам будет нужно предъявить отрицательный тест на СОVID-19, который был сделан не позднее, чем за дни дня. Если его не будет — анализ можно сдать на территории России в течение трех дней после пересечения границы.