Россияне смогут полететь на Шри-Ланку с 15 августа

Власти республики прилагают все возможные усилия, чтобы восстановить авиасообщение между странами. Принимать туристов планируется с соблюдением всех необходимых эпидемиологических предписаний, заявил посол.

Туристам необходимо будет несколько раз сдать тесты на наличие коронавируса на Шри-Ланке.