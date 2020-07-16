16 июля 2020, 18:03
Россияне смогут полететь на Шри-Ланку с 15 августа
Михалгаланде Дураге Ламаванса, посол Шри-Ланки в РФ, заявил о том, что республика готовится к приему российских туристов. Полететь туда они смогут с 15 августа. Об этом сообщило ИА Nation News.
Власти республики прилагают все возможные усилия, чтобы восстановить авиасообщение между странами. Принимать туристов планируется с соблюдением всех необходимых эпидемиологических предписаний, заявил посол.
Туристам необходимо будет несколько раз сдать тесты на наличие коронавируса на Шри-Ланке.