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    16 июля 2020, 17:37

    Британия обвинила «русских хакеров» в попытке кражи данных о вакцине от коронавируса

    Алена Макаренко

    Хакеры, якобы связанные с Россией, пытались украсть данные о разработке вакцины от коронавируса. Об этом сообщили на сайте Центр кибербезопасности Великобритании.

    «По оценкам Национального центра кибербезопасости Великобритании, APT29 (также известная как Dukes и Cozy Bear) почти наверняка действует в составе российских спецслужб», — говорится в заявлении.

    Эту точку зрения также поддерживают коллеги из Канадского управления безопасности связи, Агентства безопасности инфраструктуры кибербезопасности, Министерства национальной безопасности США и Агентства национальной безопасности.

    APT29 атаковала различные организации, задействованные в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Великобритании, допускают в Британии. В NCSC отказались перечислять названия и количество подвергшихся нападению учреждений из соображений безопасности.

    По данным Национального центра кибербезопасности, хакерская группа использовала вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail для своего вмешательства.

    Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал недопустимыми подобные действия российских спецслужб.

    «В то время как одни преследуют свои эгоистичные интересы, демонстрируя безответственное поведение, Великобритания и ее союзники делают успехи в тяжелой работе по поиску вакцины и защите мирового здравоохранения», — отметил он.

    Ранее к испытаниям трех вакцин зарубежного производства от коронавируса с участием добровольцев приступили сотрудники НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге. Наступила третья фаза.

    К началу 2021 года может быть завершена полная вакцинация россиян. К этому времени планируют произвести 30 миллионов доз.