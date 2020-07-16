Британия обвинила «русских хакеров» в попытке кражи данных о вакцине от коронавируса

«По оценкам Национального центра кибербезопасости Великобритании, APT29 (также известная как Dukes и Cozy Bear) почти наверняка действует в составе российских спецслужб», — говорится в заявлении.

Эту точку зрения также поддерживают коллеги из Канадского управления безопасности связи, Агентства безопасности инфраструктуры кибербезопасности, Министерства национальной безопасности США и Агентства национальной безопасности.

APT29 атаковала различные организации, задействованные в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Великобритании, допускают в Британии. В NCSC отказались перечислять названия и количество подвергшихся нападению учреждений из соображений безопасности.

По данным Национального центра кибербезопасности, хакерская группа использовала вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail для своего вмешательства.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал недопустимыми подобные действия российских спецслужб.

«В то время как одни преследуют свои эгоистичные интересы, демонстрируя безответственное поведение, Великобритания и ее союзники делают успехи в тяжелой работе по поиску вакцины и защите мирового здравоохранения», — отметил он.

Ранее к испытаниям трех вакцин зарубежного производства от коронавируса с участием добровольцев приступили сотрудники НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге. Наступила третья фаза.

К началу 2021 года может быть завершена полная вакцинация россиян. К этому времени планируют произвести 30 миллионов доз.