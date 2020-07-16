Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили

Традиционное шествие «Бессмертный полк», посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне, снова решили перенести. 26 июля оно не состоится. Об этом сообщили организаторы акции.

Ранее о том, что мероприятие, скорее всего, перенесут на осень, сообщали некоторые СМИ. Кроме того, допустили другую дату и в центральном штабе.

По словам главы исполкома движения Артема Хуторского, уже понятно, что пока ситуация с коронавирусом не позволяет провести мероприятие в полном объеме.

«Бессмертный полк» ежегодно проводится во многих городах на территории России и за ее пределами. Но в этом году мероприятие вынужденно перенесли уже два раза — с 9 мая на 26 июля и с 26 июля — на неизвестную дату.

9 мая шествие впервые прошло онлайн, в нем приняли участие более трех миллионов человек. Люди заранее выкладывали на специальный портал фото и имена своих героических родственников, участвовавших в войне, а в День Победы полотно из имен и лиц героев можно было увидеть в соцсетях и на федеральных телеканалах.