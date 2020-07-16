Мечети и церкви временно закрыли в Туркмении. Но коронавируса там нет

В среднеазиатском государстве назвали эти действия «профилактической мерой противодействия распространению инфекционных заболеваний».

Когда откроются религиозные учреждения, не известно. В мечетях, как и раньше, раздаются призывы к молитве, но теперь верующих не приглашают в религиозное учреждение. Призыв просто напоминает о начале времени для молитвы дома.

Помимо этого с 16 по 23 июля приостанавливается движение поездов, объявили Туркменские железные дороги.

Кроме того, во всех регионах проводятся комплексные дезинфекционные работы, поскольку в воздухе «установлено повышенное содержание пылевых частиц», сообщило информагентство «Туркменистан сегодня».

Официально в Туркмении не зарегистрирован ни один случай новой коронавирусной инфекции. С 6 июля в страну приехала делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вскоре ее руководитель Катрин Смолвуд подтвердила отсутствие в Туркмении коронавируса.

Тем не менее в государстве введен масочный режим, крупные рынки и торговые центры закрываются на санобработку. В Ашхабаде неделю не работали рестораны, банкетные залы и кафе. В подъездах жилых домов расклеивались объявления с призывами использовать защитные маски, дезинфицирующие растворы и не посещать общественные места. Хотя еще несколько месяцев назад власти Туркмении запретили на законодательном уровне использовать слово «коронавирус» в брошюрах, плакатах и публикациях, носить маски в публичных местах.