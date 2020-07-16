Российские больницы получат новый препарат от коронавируса

В российские больницы направили более семи тысяч упаковок нового препарата от COVID-19, произведенного на Ярославском заводе «Р-Фарм». Лекарство получило название «Коронавир».

«Семь тысяч триста семьдесят четыре упаковки промаркированного препарата „Коронавир“ вышли в гражданский оборот», — рассказали РИА «Новостям» представители пресс-службы предприятия.

Применять «Коронавир» можно только в клиниках, он противопоказан несовершеннолетним, а также беременным, кормящим и людям с тяжелой почечной или печеночной недостаточностью.

Это уже третий российский препарат от коронавируса, получивший одобрение Минздрава России. Его международное непатентованное название — фавипиравир. Первые два — «Авифавир» и «ХимРара» — получили лицензию в мае и июне текущего года. Все три препарата зарегистрированы временно — до 1 января 2021 года.

Ранее стало известно, что российским ученым впервые удалось получить антитела, которые нейтрализуют коронавирус. Открытие сделали сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН в Новосибирске.