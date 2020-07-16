«Пандемия выявила уязвимость и потенциальную неготовность государств противостоять биологическим угрозам, включая биотерроризм. Хотя биологические террористические акты маловероятны, угрозу следует рассматривать как реальную», — сказал Воронков.

По его словам, с начала пандемии в мире уже были случаи, когда некоторые экстремистские группировки открыто призывали к созданию оружия на базе COVID-19.

Чтобы предотвратить эту угрозу, в ООН создали масштабную программу для всех участвующих в организации государств. Она будет включать в себя взаимодействие с различными структурами по всему миру. Это и правоохранительные органы, и вооруженные силы, и разведка, а также научные круги и сфера здравоохранения.

Когда мир только начал узнавать о коронавирусе, некоторые заявляли о том, что болезнь — часть биологического оружия. Но ни ВОЗ, ни другие международные организации не подтвердили данные об искусственном происхождении вируса.