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    16 июля 2020, 13:25

    Пандемия привела к появлению угрозы биотерроризма в мире — замгенсека ООН

    Эля Данилюк

    Пандемия коронавируса показала всему миру, что власти государств не готовы противостоять биологическому оружию, которое могут использовать террористы. Об этом ТАСС заявил заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков.

    «Пандемия выявила уязвимость и потенциальную неготовность государств противостоять биологическим угрозам, включая биотерроризм. Хотя биологические террористические акты маловероятны, угрозу следует рассматривать как реальную», — сказал Воронков.

    По его словам, с начала пандемии в мире уже были случаи, когда некоторые экстремистские группировки открыто призывали к созданию оружия на базе COVID-19.

    Чтобы предотвратить эту угрозу, в ООН создали масштабную программу для всех участвующих в организации государств. Она будет включать в себя взаимодействие с различными структурами по всему миру. Это и правоохранительные органы, и вооруженные силы, и разведка, а также научные круги и сфера здравоохранения.

    Когда мир только начал узнавать о коронавирусе, некоторые заявляли о том, что болезнь — часть биологического оружия. Но ни ВОЗ, ни другие международные организации не подтвердили данные об искусственном происхождении вируса.