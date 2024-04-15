Эксклюзив 15 апреля 2024, 15:02 Казус белли. Как в мире отреагировали на атаку Ирана по Израилю Журналист Малашенко: власти Ирана отказались эскалировать ситуацию с Израилем

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Совет Безопасности ООН, как и Россия, призвал Израиль и Иран к сдержанности. После переговоров с Соединенными Штатами еврейское государство отложило ответные действия за атаку. Власти Ирана же заявили, что не собираются раздувать еще большую эскалацию. О ситуации на Ближнем Востоке Екатерина Малашенко рассказала в утреннем стриме на «360».

«Если в целом посмотреть на итоги заседания, то СБ ООН не стал осуждать Иран. Да, было проведено экстренное заседание, обсуждалось нападение Ирана на Израиль, дипломаты призвали все стороны к сдержанности», — отметила она.

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Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий. По его мнению, ни регион, ни мир сейчас не могут позволить себе еще одной войны или еще одного конфликта.

Иранский дипломатический источник сообщил властям Турции, что эта атака стала единоразовой. Накалять ситуацию ближневосточная страна не собирается. Израиль призвали последовать примеру Ирана и отказаться от силовых акций.

«В свою очередь, [заявил постпред России при организации Василий] Небензя отметил, что резкий ответ Израиля может повлечь за собой целый ряд опасных рисков, которые затронут весь Ближневосточный регион», — подчеркнула Малашенко.

Сам Совет Безопасности ООН Небензя назвал парадом лицемерия. Поводом для такого высказывания послужило то, что нападение на дипломатическое представительство фактически стало казусом белли — формальным поводом начать войну в международном поле.

«Небензя указал на лицемерие и двойные стандарты Запада по отношению к странам Ближнего Востока. Это он говорил о предыдущем заседании Совбеза ООН», — добавила Малашенко.

Она напомнила, что действия обеих сторон конфликта осудил и папа римский Франциск. Он призвал Иран и Израиль к диалогу и миру.

«Хватит войны, достаточно атак, достаточно насилия. Да диалогу, да миру», — сказал папа римский.