Мир 14 апреля 2024, 15:56 Угрозу для всего Ближнего Востока увидели в обострении между Ираном и Израилем Полянский: на Ближнем Востоке может начаться новый острейший кризис Sobhan Farajvan / Global Look Press

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Из-за обострения отношений Ирана и Израиля на Ближнем Востоке может начаться новый кризис. С таким прогнозом в Telegram-канале выступил первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

«В письме в ООН Иран предупредил, что если Израиль ответит, то он даст свой ответ более решительным и мощным образом. В общем, потенциально теперь мы имеем новый острейший кризис на Ближнем Востоке. Все зависит от шагов вовлеченных сторон либо их отсутствия», — написал он.

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Полянский отметил, что вечером в воскресенье состоится посвященное последствиям заседание Совета Безопасности ООН. Обе стороны в преддверии мероприятия обвинили друг друга в нарушении норм международного права.

В ночь на 14 апреля Иран нанес мощный воздушный удар по Израилю, применив баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. При этом израильские СМИ заявляли, что дроны и крылатые ракеты своих целей не достигли.