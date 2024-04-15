Мир 15 апреля 2024, 02:29 Россия призвала участников ближневосточного конфликта к сдержанности Небензя: Израиль должен взять пример с Ирана и отказаться от силовых акций РИА «Новости»

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Россия призвала страны, вовлеченные в ситуацию с недавней атакой Ирана на Израиль, проявить сдержанность и ни в коем случае не эскалировать конфликт. Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. Его слова привели РИА «Новости».

«Призываем все вовлеченные в инцидент стороны к сдержанности в условиях накаленной до предела обстановки „на земле“ в регионе Ближнего Востока и очевидных рисков расширения конфликта до региональной конфронтации», — отметил он.

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По его словам, в России рассчитывают, что ближневосточные государства решат все имеющиеся проблемы, используя только политико-дипломатические средства.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, подразделения Корпуса стражей Исламской революции Ирана выпустили по территории Израиля беспилотники и ракеты, назвав эту меру ответом на обстрел посольства в Дамаске.

Израильский президент Ицхак Герцог назвал ночную атаку Ирана объявлением войны. Он отметил, что Израиль обстреляли с четырех сторон на Ближнем Востоке.