Эксклюзив 15 апреля 2024, 12:51 Международное право сдали в архив. Иран сделали козлом отпущения в ближневосточном конфликте Политолог Геворгян: обвинять Иран в управлении ХАМАС безумно Sha Dati/XinHua / Global Look Press

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Соединенные Штаты обвинили Иран в регулярных нарушениях международного права. Они призвали мировое сообщество осудить агрессию против Израиля. В то же время страны «Большой семерки» выразили солидарность Израилю, обвинив Иран в риске спровоцировать неконтролируемую эскалацию. Однако подобные осуждения кажутся безумными. Политолог Каринэ Геворгян заявила «360», что произраильские силы в своей пропаганде переходят все логические линии.

«Россия осудила события 7 октября, но сейчас не замечать, что творится в Палестине, в секторе Газа и на западном берегу невозможно. Понятно, что аргументы Израиля тоже достаточно веские, но никто не хочет слушать. Все пытаются превратить это в какой-то полемический задор. В результате переходят какие только можно красные линии, нарушая гуманитарное право», — сказала Геворгян.

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Безумные обвинения

Но все же Израиль путается в своих утверждениях, заметила политолог. Сначала представители страны заявляли, что не они первыми нанесли удар, оправдываясь за атаку по посольству в Дамаске. Затем начали говорить, что били по отдельно стоящему зданию, а потом уже утверждали, что беспилотники и ракеты запустили по консульству, потому что там «сидели генералы, которые планировали атаку 7 октября».

«Вот это откуда такое утверждение? ХАМАС — это „Братья-мусульмане“*. Насколько мне известно, это Турция курирует это движение, запрещенное в России Верховным судом. Причем тут Иран? Иран может сочувствовать ХАМАС, может не сочувствовать, но не Иран управлял ХАМАС, не иранские генералы <…> Совершенно какой-то уже бред высказывается <…> В этой пропаганде произраильские силы вообще переходят все какие-то логические линии», — добавила спикер.

По мнению Геворгян, это безумная логика, у которой нет доказательств. Кроме того, ХАМАС создавал сам Израиль и он же способствовал его финансированию, указала она.

А сейчас — стремление навешать всех собак на Иран, которые и так не белые, и не пушистые, как и любая страна. Это выглядит странно. Поэтому мне кажется, что весь этот дипломатический задор разных стран не приводит ни к каким результатам <…> в нынешней переходной ситуации идет вообще снос мироустройства и, между прочим, по инициативе тех же США. Каринэ Геворгян политолог

Из международной организации в радионяню

По вине доминанта «международное право сдано в архив», заявила политолог. Международные институции уже перестали быть эффективными, а ООН просто превратилась в радионяню, указала она.

«Я думаю, что реально будет развиваться ситуация, которая никому не понравится. Все будут недовольны, но при этом она идет по своим правилам, по своему сценарию. А дипломатическая риторика будет оставаться в прежних инерционных форматах. Это мало что сделает, мало какую роль сыграет. <…>Те, кто принял решение стрелять — будут стрелять», — подчеркнула она.

Геворгян уверена, что сейчас нужно говорить о серьезных вещах — несистемных группах радикалов, которые действуют и которые используются спецслужбами Запада. Они и устраивают теракты в разных странах, заверила она.

«С этим никто не борется», — отметила она.

Иран выпустил по Израилю около 150 ракет и свыше 100 дронов. ЦАХАЛ при помощи иностранных военных отбил атаку, поэтому большинство снарядов не достигло территории страны. Американский президент Джо Байден сообщил, что США направили в Израиль дополнительные силы. Иранская атака произошла фактически через две недели после израильского удара по Дамаску, в результате которого в здании иранского консульства погибли два иранских генерал. Россия призвала участников ближневосточного конфликта к сдержанности.

*Организация «Братья-мусульмане» признана террористической и деятельность ее на территории Российской Федерации запрещена.