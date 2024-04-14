Мир 14 апреля 2024, 19:52 Израиль отменил удары по Ирану по совету Байдена NYT: Байден смог отговорить Нетаньяху от удара по Ирану Ken Cedeno / Global Look Press

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Кабинет военного времени Израиля настаивал на ответном ударе в качестве реакции на атаку Ирана. После разговора израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена от такого развития событий отказались, сообщила газета The New York Times.

«Кабинет военного времени Израиля теперь соберется днем, чтобы обсудить, как отреагировать на атаку Ирана», — отметили в материале.

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Авторы статьи указали, что ответа от Израиля не последовало после того, как Нетаньяху поговорил по телефону с Байденом. В газете отметили, что удары Ирана нанесли относительно небольшой ущерб.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран впервые в истории нанес мощный удар по Израилю с воздуха, задействовал порядка 300 снарядов различного типа. В отражении атаки участвовали американские военные. В результате крылатые ракеты и беспилотники не достигли Израиля.