14 апреля 2024, 21:25
В Израиле ночные атаки Ирана назвали объявлением войны
Герцог: ночные удары Ирана по Израилю ракетами и дронами стали объявлением войны
Израильский президент Ицхак Герцог назвал ночную атаку Ирана, запустившего беспилотники и ракеты в ночь на 14 апреля, объявлением войны. Об этом он заявил в эфире британского телеканала Sky News.
По его словам, Израиль обстреляли с четырех сторон на Ближнем Востоке. Не только Иран, но также иранские прокси стреляли по израильской территории, запуская ракеты и БПЛА.
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«Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — подчеркнул Герцог.
Президент добавил, что Израиль стремится к миру, причем с самого создания своего государства. Так он ответил на вопрос, согласен ли с просьбой западных стран дальше не эскалировать ситуацию в регионе.
Кроме того, Герцог обвинил Иран в том, что республика «сеет хаос, террор и нестабильность», охарактеризовав ее как «империю зла в Тегеране». По его мнению, миру настало время с ней столкнуться.
Ранее журналисты Press TV сообщили, что иранские военные при ударе по Израилю использовали гиперзвуковое оружие, причем не меньше семи таких ракет поразили авиабазу Неватим.
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