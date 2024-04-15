Мир 15 апреля 2024, 01:34 «Парад лицемерия». Небензя назвал виновных в ударе Ирана по Израилю Небензя: заседание Совбеза ООН по удару Ирана — это парад лицемерия РИА «Новости»

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за атаки Ирана на Израиль парадом лицемерия и двойных стандартов. По мнению дипломата, атака произошла из-за бездействия ООН после удара Израиля по иранскому посольству в Сирии. Его слова привела «Российская газета».

Небензя напомнил, что нападение на посольства по международному праву является casus belli — поводом для объявления войны. И Ирану бы не простили такую атаку, в то время как удар Израиля по иранскому посольству решили не замечать.

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«Вот и сегодня в Совете Безопасности разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать», — отметил дипломат.

По его словам, атака Израиля произошла из-за «позорного бездействия» Совбеза ООН в ответ на удар Израиля по иранскому посольству в Дамаске, а также другие случаи бомбардировок Сирии.

«То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось в вакууме. Шаги Ирана стали ответом на позорное бездействие Совета Безопасности ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля», — сказал он.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог ночную атаку Ирана объявлением войны. При этом глава государства добавил, что Израиль стремится к миру.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран запустил в сторону Израиля ударные беспилотники и баллистические ракеты в ответ на удар ЦАХАЛ по иранскому посольству в Сирии.