Происшествия 24 марта 2024, 13:48 Папа римский помолился за жертв теракта в Crocus City Hall Папа римский Франциск выразил соболезнования из-за теракта в Crocus City Hall ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Папа римский Франциск выразил соболезнования из-за теракта в концертном зале в Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщили «Известия».

Понтифик молится за жертв трагедии.

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Теракт в Crocus City Hall произошел вечером в пятницу. Зрители пришли на концерт группы «Пикник», но в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь. Затем в помещении начался пожар.

Министерство здравоохранения усилило работу горячей линии психологической поддержки пострадавшим и их близким. В медучреждениях, где лечатся раненые, работает бригада специалистов НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского.

Жертвами теракта стали 133 человека, 154 получили ранения. Боевики, которые устроили стрельбу, рассчитывали на уничтожение записей с камер видеонаблюдения в результате пожара.