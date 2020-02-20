Коронавирус в России и мире. Главное на 20 февраля

За прошедшие сутки число выздоровевших от коронавируса превысило число новых инфицированных, еще 108 человек погибли. Китай опубликовал список лекарств от инфекции, а пассажиров лайнера Diamond Princess отпустили на свободу.

В России

Два водителя из Приамурья, перевозившие грузы из Китая, госпитализированы с признаками ОРЗ и температурой. Их анализы отправили в Новосибирск, а самих мужчин изолировали.

«Их состояние удовлетворительное, ситуация штатная», — добавил Роспотребнадзор.

19 февраля был уволен главный врач больницы имени Боткина Алексей Яковлев из-за того, что четыре пациента с подозрением на коронавирус самовольно ушли из межучреждения.

Также эксперты подсчитали убытки, которые российская туристическая отрасль может понести из-за запрета на въезд граждан КНР. Они могут составить 2,8 миллиарда рублей.

В Китае часть фабрик по производству гаджетов прекратила свою работу, из-за чего и российский рынок ждет дефицит. Хоть эксперты и говорят, что это не сильно повлияет на цены, однако в России они уже выросли на некоторые модели на 10–20%.

В мире

Коронавирусом заразился еще один главврач больницы в Ухане. Сейчас она проходит лечение.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая 19 февраля опубликовала список лекарств, которые могут помочь при этом остром респираторном заболевании. В расширенном варианте появились Арбидол, Хлорохинфосфат (использующийся чаще от малярии) и Рибавирин в комбинации с Интерфероном или Лопинавиром, которые врачи назначают больным ВИЧ.

Также в Китае арестовывают людей, которые не носят маску.

Вокруг Уханя в разных частях города по-прежнему продолжают работать крематории.

В СМИ появилась информация, что вспышка вируса сократила выбросы углекислого газа в Китае примерно на 100 миллионов тонн. Примерно столько Чили выбрасывает вредных газов в год.

В Китае обнаружили еще один способ передачи коронавируса. Установлено, что можно заразиться просто находясь долго в одном помещении с зараженным, так как постоянно в воздухе будет повышаться концентрация зараженной аэрозоли.

В Иране государство в экстренном порядке закрывает школы, университеты и перекрывают дороги в городе Куме, где два человека скончались от вируса. Это первые случаи заражения на Ближнем Востоке.

За минувшие сутки в Китае впервые излечилось от COVID-2019 больше людей, чем заразилось.

Также в прошедший вторник закончился карантин на круизном лайнере Diamond Princess, стоявший в японском порту Йокогама. На берег сойдет более полтысячи человек.