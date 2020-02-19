Излечившихся от коронавируса впервые стало больше зараженных за сутки в Китае

За минувший вторник в Китае от коронавируса излечилось больше людей, чем заразились. Число пациентов, которые побороли COVID-2019, впервые превысило количество новых инфицированных.

За сутки в стране подтвердили 1749 случаев заражения, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики. Врачи отпустили из больниц 1824 пациентов.

Положительная динамика по снижению подтвержденных случаев заражения коронавирусом на всей территории Китая за пределами провинции Хубэй наблюдается уже 15-й день. На 3 февраля выявили 890 случаев, а на 18-е число их было только 56.

В Хубэе пока ситуация остается сложной только в Ухане, который стал эпицентром заражения. В городе за минувшие сутки выявили 1660 новых заболевших. В остальных населенных пунктах провинции их 33.

Вспышка неизвестной пневмонии в Китае произошла в декабре 2019 года. Выяснилось, что ее возбудителем является новый коронавирус. Позже ему дали официальное название COVID-2019. Сейчас число зараженных превышает 74 тысячи человек. Зафиксировано 2004 смертельных случая.