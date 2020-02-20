Китай опубликовал список лекарств от коронавируса. В нем появился Арбидол

В перечень таких препаратов вошел хлорохинфосфат. Обычно его применяют для профилактики малярии. В списке также есть рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром — его используют для лечения ВИЧ. Третьим препаратом в перечне стал абидол.

По данным The Bell, в случае с последним речь может идти о дженерике (копии) разработанного в СССР препарата арбидол. При этом стоит заметить, что есть и иные препараты с аналогичным названием.

Дело в том, что на китайском языке название «Арбидол» у всех китайских производителей звучит и выглядит одинаково, но при написании латиницей часть производителей называют препарат Abidol, часть — Aribidol, еще одна часть выпускает его под собственными товарными знаками, отмечается в материале The Bell. Это практика считается для производителей дженериков обычной: само вещество не запатентовано, но товарный знак «Арбидол» принадлежит компании «Отисифарм». Так например, в Белоруссии тот же препарат производится под маркой «Арпетол».

В новом варианте рекомендаций комиссии отмечает, что эффективность используемых для лечения COVID-2019 лекарств нужно оценивать дополнительно. В рекомендациях также говорится о том, что для лечения легких форм инфекции можно использовать методы традиционной китайской медицины, к примеру, травяные отвары.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. Сейчас инфекция распространилась за пределами КНР. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, жертвами COVID-2019 стали более двух тысяч человек, врачам удалось вылечить почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.