Стало известно, сколько туроператоры могут потерять из-за запрета китайцам въезжать в РФ

По данным издания, из-за этого ограничения туристическая отрасль может потерять 2,8 миллиарда рублей. Средняя стоимость тура на одного китайца составляет 500 долларов. Таким образом, только в феврале российские туроператоры потеряют как минимум 1,4 миллиарда рублей.

«Экономика сегодня» напомнила, что российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на въезд в РФ граждан КНР с 20 февраля в связи со вспышкой коронавируса.