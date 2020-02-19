Цены на смартфоны скрыто взвинтили в России из-за коронавируса

Хитрые российские продавцы начали скрыто повышать цены на китайские гаджеты из-за разгула коронавируса. Пока нет причины просить с покупателей больше: заводы в КНР хоть и стоят, но запасы смартфонов есть.

«В феврале закончились акции в магазинах и исчезли скидки практически на все [китайские] аппараты — фактически цены на некоторые модели выросли на 10–20%», — приводят «Известия» слова ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

Собеседник добавил, что в течение каждой недели, пока в Китае не производят новые аппараты, цены будут подрастать на 3%. Ранее в компании Apple заявили, что поставки iPhone по всему миру ограничат. «Яблочные» смартфоны собирают в Китае, поэтому из-за коронавируса производство пришлось сократить. Финансисты Apple ожидают серьезное падение прибыли в связи с этим.

Отступать коронавирус пока не собирается. Каждый день количество жертв этой заразы растет. Инфекция уже убила 2004 человека. Заразились COVID-19 более 74 тысяч человек. В России ситуация спокойная. Заболел один соотечественник на борту лайнера Diamond Princess в Японии.