Главврача Боткинской больницы уволили после побега пациентов с подозрением на коронавирус

Февраль для сотрудников Боткинской больницы выдался непростым. Из медучреждения сбегали пациенты с подозрением на коронавирус. Людей приходится возвращать через суд. Теперь уволили главного врача больницы Алексея Яковлева.

«Расторжение трудового договора произошло с ним. Назначен врио главврача Федуняк Иван Павлович», — сообщила «360» пресс-секретарь Комитета по здравоохранению по Санкт-Петербургу Ольга Рябинина.

При этом она добавила, что причины увольнения Яковлева в комитете не комментируют.

Смена главврача произошла на фоне событий с пациентами. В феврале четыре человека самовольно ушли из больницы имени Боткина. Их поместили под наблюдение врачей из-за карантина и подозрения на коронавирус. Два пациента вернулись на лечение сами, вопрос с возвращением еще одного будут решать в суде 19 февраля.

Аллу Ильину тоже пришлось заставлять снова лечиться через суд. Она убежала из больницы 7 февраля, но 17 числа суд удовлетворил иск о принудительной госпитализации.

Распространение коронавируса продолжается уже несколько месяцев. Медики насчитывают более 74 тысяч зараженных и 2004 погибших пациента.