Новый способ передачи коронавируса выявили в Китае

Коронавирус передается воздушно-капельным путем и через физический контакт. Оказалось, что заразиться можно, если побыть с инфицированным какое-то время в одном помещении, где распылили аэрозоль.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, шансы заразиться значительно повышаются, если аэрозоля в воздухе много.

«При длительном нахождении в сравнительно закрытом помещении с высокой концентрацией аэрозоля существует вероятность заражения через аэрозоль», — говорится в сообщении здравоохранительного комитета Поднебесной.

Коронавирус продолжает свое смертельное шествие. По состоянию на 19 февраля зараза уже убила 2004 человека. За жизнь сейчас борются более 74 тысяч инфицированных.

В целях безопасности Россия закрыла въезд для китайцев. Из КНР в РФ в ближайшее время не смогут попасть ни по работе, ни по учебе. Запрет распространяется на китайских туристов и путешествующим с частными целями.