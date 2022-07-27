Ситуация с поставками российского газа поставила страны Европы в тупик. Европейцы снизили потребление, но все становится только хуже — топлива не хватает, а цены на него стремительно растут. Единственным выходом из сложившегося положения остаются переговоры с Россией на ее условиях.

Путин лишил ЕС политической силы

Президент России Владимир Путин «заставил» Европу выглядеть политически бессильной, заявил журналист британского издания The Spectator Росс Кларк. По его мнению, действия российского лидера привели к тому, что Евросоюз оказался на пороге экономического краха. Причина — в сокращении поставок газа.

По словам Кларка, сильнее всего пострадает Германия. Через несколько лет она может полностью лишиться российского голубого топлива.

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«Сейчас Германия оказалась без руля и ветрил, поскольку тон теперь задает Путин», — заявил обозреватель.

Он добавил, что ФРГ уже сейчас выглядит «неуправляемой» из-за энергетического кризиса.

Путин смог выставить ЕС политически бессильным Росс Кларк журналист

Автор публикации предрек большие проблемы Европе после сокращения поставок газа по «Северному потоку». Кларк напомнил, что сейчас по газопроводу поставляют лишь 20% от тех объемов, которые поступали по нему до начала российской спецоперации на Украине.

Тушите свет

С 27 июля «Газпром» начал снижать поставки газа в страны ЕС по «Северному потоку». Теперь газопровод будет пропускать только по 33 миллиона кубометров в сутки. Это всего лишь 20% мощности ветки. В компании ситуацию объяснили техническими моментами — истек срок эксплуатации турбины Siemens до капитального ремонта. Также в пути находится другой агрегат — он также необходим для работы газопровода.

В связи с сокращением поставок в Европе началась паника. Пошли разговоры о том, как европейцы переживут грядущую зиму. Власти Великобритании «успокоили» своих граждан. Им заявили, что избежать отключений электричества в зимний период можно, но для этого нужно реже включать свет и понизить температуру в домах.

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Для преодоления энергетического кризиса Еврокомиссия предложила снизить потребление газа на 15%. Так европейские страны решили подготовиться к возможному прекращению поставок из России. Жители оказались не в восторге от такого предложения.

Удивился и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он счел маловероятным снижение потребления газа на 15%. Министр подчеркнул — после введения санкций с проблемами столкнулась не Россия, а страны, которые ввели эти самые ограничения.

Высказались о проблемах ЕС и в Китае. Читатели китайского издания Guancha отметили, что Евросоюз сам виноват в сложившейся ситуации. Китайцы призвали жителей Евросоюза рубить дрова из-за нехватки газа.

Спасение Европы — в России

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов отметил, что в Евросоюзе разделились мнения относительно энергетического кризиса. Часть политиков склоняются к тому, чтобы начать договариваться с Россией.

Есть непонимание, как дальше себя вести с Российской Федерацией. И есть внутренние силы, которые склоняют Европу к тому, чтобы сесть с Россией за стол переговоров. Один выход — договариваться с Россией на ее условиях Евгений Михайлов политолог

Неслучайно и заявление украинского президента Владимира Зеленского. Он сообщил, что ВСУ нужно три-шесть недель, чтобы вернуть освобожденные Россией территории. Михайлов объяснил — через три-шесть недель Украина перестанет быть интересна Европе. Страны ЕС будут думать о том, как выжить в условиях дефицита газа и заоблачных цен на него.

О проблеме высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что поставки российского газа в ЕС снизились из-за санкций.