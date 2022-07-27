The Spectator: Путин задает тон политике ЕС

Действия президента РФ Владимира Путина привели к краху политической силы ЕС. Такое заявление сделал журналист британского издания The Spectator Росс Кларк.

«Сейчас Германия оказалась без руля и ветрил, поскольку тон теперь задает Путин», — отметил журналист.

Через пару лет страна, добавил Кларк, может полностью лишиться российского газа. Тогда бойкотировать будет нечего.

Европу в целом, по мнению журналиста, ждут экономические проблемы, причем в ближайшее время. Он отметил, что причина кроется не только в энергетическом кризисе.

Усугубление ситуации во многих сферах ЕС Кларк счел результатом действий российского президента.

«Путин смог выставить ЕС политически бессильным», — подытожил он.