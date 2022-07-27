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    27 июля 2022, 18:10

    The Spectator: Путин задает тон политике ЕС

    Журналист The Spectator Кларк заявил, что Путин лишил ЕС политической силы

    Александр Иванов

    Действия президента РФ Владимира Путина привели к краху политической силы ЕС. Такое заявление сделал журналист британского издания The Spectator Росс Кларк.

    The Spectator: Путин задает тон политике ЕС

    «Сейчас Германия оказалась без руля и ветрил, поскольку тон теперь задает Путин», — отметил журналист.

    Через пару лет страна, добавил Кларк, может полностью лишиться российского газа. Тогда бойкотировать будет нечего.

    Европу в целом, по мнению журналиста, ждут экономические проблемы, причем в ближайшее время. Он отметил, что причина кроется не только в энергетическом кризисе.

    Усугубление ситуации во многих сферах ЕС Кларк счел результатом действий российского президента.

    «Путин смог выставить ЕС политически бессильным», — подытожил он.