Песков заявил, что поставки российского газа в ЕС соответствуют текущим возможностям
Песков: поставки газа из России в ЕС снизились из-за санкций
Европа получает от «Газпрома» ровно столько газа, сколько это возможно. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.
Также пресс-атташе отметил, что снижение технических возможностей связано с антироссийскими санкциями. Песков подчеркнул, что уменьшение объема поставок газа в Европу не связано с давлением РФ на ЕС.
«Это совершенно неправильная увязка», — сказал он.
Таким образом он прокомментировал обвинение в адрес России, связанное с затормаживанием поставок газа до окончания сроков действия антироссийских санкций. По его словам, именно введение ограничений со стороны ЕС затрудняет экспорт газа в Европу.
Песков сказал, что из-за санкций «Газпром» не может оперативно чинить трубопровод. Он отметил, что поставки будут наращиваться по мере проведения ремонтных работ.
Одновременно с обвинениями в адрес России европейские политики не исключают вероятности полного прекращения поставок газа из России. Об этом в материале про влияние ремонта трубопровода «Северный поток» на энергетическую отрасль ЕС сообщил RT.