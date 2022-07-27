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    27 июля 2022, 13:15

    Песков заявил, что поставки российского газа в ЕС соответствуют текущим возможностям

    Песков: поставки газа из России в ЕС снизились из-за санкций

    Александр Иванов

    Европа получает от «Газпрома» ровно столько газа, сколько это возможно. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

    Песков заявил, что поставки российского газа в ЕС соответствуют текущим возможностям

    Также пресс-атташе отметил, что снижение технических возможностей связано с антироссийскими санкциями. Песков подчеркнул, что уменьшение объема поставок газа в Европу не связано с давлением РФ на ЕС.

    «Это совершенно неправильная увязка», — сказал он.

    Таким образом он прокомментировал обвинение в адрес России, связанное с затормаживанием поставок газа до окончания сроков действия антироссийских санкций. По его словам, именно введение ограничений со стороны ЕС затрудняет экспорт газа в Европу.

    Песков сказал, что из-за санкций «Газпром» не может оперативно чинить трубопровод. Он отметил, что поставки будут наращиваться по мере проведения ремонтных работ.

    Одновременно с обвинениями в адрес России европейские политики не исключают вероятности полного прекращения поставок газа из России. Об этом в материале про влияние ремонта трубопровода «Северный поток» на энергетическую отрасль ЕС сообщил RT.