Страны Евросоюза согласовали план снижения потребления газа, написало в Twitter агентство DPA. Таким образом ЕС пытается подготовиться к возможному прекращению поставок ресурса из России.

«Страны — члены ЕС согласовали чрезвычайный план по уменьшению потребления газа в блоке в попытке ослабить эффект от потенциального полного прекращения поставок российского газа», — указано в сообщении.

Как стало известно ранее, власти стран Евросоюза надеются, что в период с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года им удастся сократить расход энергоресурсов. Еврокомиссия предложила снизить потребление газа на 15% для преодоления энергетического кризиса. Инициативу планировали обсудить в Брюсселе 27 июля. Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто назвал ее неосуществимой.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может остаться без российского газа — по ее мнению, на это указывает текущее снижение объемов экспорта.

Постоянный представитель Российской Федерации при ЕС Владимир Чижов утверждает, что ЕС не готов к отказу от российского газа.