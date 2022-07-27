«Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку»

Российская энергетическая компания «Газпром» с 27 июля снижает поставки газа по ключевому трубопроводу из России в страны ЕС — «Северному потоку», они составят 33 миллиона кубометров в сутки.

В Европе опасаются, что это усугубит дефицит газа на региональном рынке. В понедельник «Газпром» предупредил об остановке станции «Портовая», которая является важной для всей магистрали. Это связано с истечением срока эксплуатации турбины Siemens до капитального ремонта.

Компания снижала поставки газа с середины июня — сначала до 60%, а сейчас — до 20%. На фоне этого выросли цены на энергоресурсы. Накануне газовые котировки преодолели рубеж в 2200 долларов.

В Германии полагают, что сложившаяся ситуация может привести к веерным отключениям электричества. В первую очередь пострадают промышленники и потребители. При этом всей Европе предрекли «кошмарную зиму».