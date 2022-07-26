Китайские читатели издания Guancha возмутились недовольством стран Евросоюза из-за сокращения поставок российского газа. По их словам, ЕС сделал все для того, чтобы это произошло.

«ЕС, санкции — это весело, не так ли?» — адресовали пользователи вопрос руководству Евросоюза.

Тактику европейских стран в Китае высмеяли и заметили, что они поплатились за свое поведение.

«Это называется „бить противника его же оружием“. Только Европе и США позволено ненавидеть Россию и призывать других ненавидеть ее, а наоборот — нельзя?» — спросили читатели.

Читатели издания напомнили, что Россия фактически помогла ЕС «сохранить лицо». Разговоры о ее коварстве неуместны.

«Идите тогда рубить дрова, рис на дровах очень ароматный», — сказали в комментариях к одной из статей.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа. По его мнению, отсутствие одной турбины для «Северного потока» не является препятствием для транзита голубого топлива.