Китайцы посоветовали жителям Европы рубить дрова из-за нехватки газа
Читатели китайского издания Guancha осудили ЕС за лицемерное отношение к России из-за газа
Китайские читатели издания Guancha возмутились недовольством стран Евросоюза из-за сокращения поставок российского газа. По их словам, ЕС сделал все для того, чтобы это произошло.
«ЕС, санкции — это весело, не так ли?» — адресовали пользователи вопрос руководству Евросоюза.
Тактику европейских стран в Китае высмеяли и заметили, что они поплатились за свое поведение.
«Это называется „бить противника его же оружием“. Только Европе и США позволено ненавидеть Россию и призывать других ненавидеть ее, а наоборот — нельзя?» — спросили читатели.
Читатели издания напомнили, что Россия фактически помогла ЕС «сохранить лицо». Разговоры о ее коварстве неуместны.
«Идите тогда рубить дрова, рис на дровах очень ароматный», — сказали в комментариях к одной из статей.
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа. По его мнению, отсутствие одной турбины для «Северного потока» не является препятствием для транзита голубого топлива.