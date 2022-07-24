Британцев попросят реже включать свет

Избежать выключения электричества в зимний период можно, считает правительство Великобритании. Для этого граждан попросят реже включать свет и понижать температуру в домах. Об этом написала газета The Telegraph.

Журналисты сообщили, что власти хотят, чтобы люди меньше потребляли электричество. Сообщения распространят в социальных сетях, по телевидению и на радио.

Еще одной мерой снижения потребления энергоресурсов называется договоренность с крупнейшим оператором энергетической системы National Grid. Она предполагает поощрительные выплаты крупным потребителям за временное отключение электроэнергии.

При этом операторы Shell и British Gas уведомили, что отказались от выплат за отключение электричества.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев заявил, что антироссийскими санкциями правительство Великобритании сделало своим гражданам харакири.