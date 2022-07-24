Британцев попросят реже включать свет
The Telegraph: правительство Великобритании попросит жителей меньше включать свет
Избежать выключения электричества в зимний период можно, считает правительство Великобритании. Для этого граждан попросят реже включать свет и понижать температуру в домах. Об этом написала газета The Telegraph.
Журналисты сообщили, что власти хотят, чтобы люди меньше потребляли электричество. Сообщения распространят в социальных сетях, по телевидению и на радио.
Еще одной мерой снижения потребления энергоресурсов называется договоренность с крупнейшим оператором энергетической системы National Grid. Она предполагает поощрительные выплаты крупным потребителям за временное отключение электроэнергии.
При этом операторы Shell и British Gas уведомили, что отказались от выплат за отключение электричества.
Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев заявил, что антироссийскими санкциями правительство Великобритании сделало своим гражданам харакири.