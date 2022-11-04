Двух мертвых дельфинов обнаружили в Севастополе | 360°

Экология 04 ноября 2022, 11:21 Двух мертвых дельфинов обнаружили в Севастополе Полиция Севастополя сообщила об обнаружении двух мертвых дельфинов в Севастополе "ВКонтакте"

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В Севастополе нашли двух мертвых дельфинов. Сейчас устанавливается их принадлежность к дельфинарию Flipper, хозяин которого выпустил содержавшихся там животных в море. Об этом сообщила полиция Севастополя в своем Telegram-канале.

«Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию Flipper», — говорится в сообщении.

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Владелец дельфинария в Севастополе выбросил в море четырех дельфинов — двух взрослых и двух маленьких. Губернатор пообещал выловить их и перевезти в дельфинарий Коктебеля, а предпринимателя наказать. Между дельфинариями Севастополя и Коктебеля идет судебная тяжба. Первый проигрывал.

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Владелец дельфинария заявил, будто у него не осталось денег на их содержание. В свою очередь, тренер дельфинов предположила, что дело в том, что суд наложил арест на животных и их невозможно было продать. Соучредитель дельфинария и владелица дельфинов сказала, что слова про отсутствие денег неправда, и назвала владельца невменяемым.

У дельфинария уже изъяли морских котиков. Сейчас идет спасательная операция.