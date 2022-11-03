Владелец дельфинария в Севастополе выбросил в море прирученных дельфинов | 360°

Экология 03 ноября 2022, 07:54 Владелец дельфинария в Севастополе выбросил в море прирученных дельфинов Губернатор Севастополя Развожаев: владелец дельфинария выкинул в море четырех питомцев Unsplash

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В Севастополе владелец дельфинария выбросил в море четырех неподготовленных к самостоятельной жизни дельфинов. Их поймают и перевезут в дельфинарий Коктебеля, а предпринимателя накажут, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Севастополя Михаил Развожаев.

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«Вижу в соцсетях вопиющий случай — владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море питомцев. <…> Действуем по закону. Отрабатывает полиция и Севприроднадзор на месте. Подключилась и прокуратура», — написал он.

Четыре дельфина около 10 лет пробыли в неволе и в естественной среде обитания не выживут. Специалисты разыскали дрессировщика, который когда-то работал с ними. Спасательную операцию назначили на утро 3 ноября. Женщина вместе с другими специалистами отыщет их при помощи звуковых сигналов. Дельфинов погрузят на лодку и перевезут на специальной машине в дельфинарий Коктебеля.

Михаил Развожаев заявил, что ситуация трудная, но шансы спасти дельфинов есть. Они не привыкли к морю и настолько холодной воде, поэтому, скорее всего, не уплывут далеко от берега, где теплее.