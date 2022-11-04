Морских котиков изъяли из скандального дельфинария в Севастополе | 360°

Общество 04 ноября 2022, 00:03 Морских котиков изъяли из скандального дельфинария в Севастополе Морских котиков забрали из дельфинария в Севастополе, откуда в море выпустили афалин РИА "Новости"

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В Севастополе у владельца дельфинария Flipper Владимира Калниболотского изъяли северных морских котиков, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, животных отправили в безопасное место.

Развожаев напомнил, что Каниболотский выпустил в море афалин. После этого специалисты начали говорить о том, что морские котики находятся в опасности. Их отправили в Коктебельский дельфинарий.

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«После переезда животным будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом для них уровне. Это было обязательным условием передачи котиков», — уточнил губернатор Севастополя. Он поблагодарил за слаженную работу городскую прокуратуру и МВД.

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Ранее стало известно, что Владимир Калниболотский выпустил в море четырех дельфинов. Власти начали искать животных, потому что они могут не выжить в дикой природе. Владелец дельфинария признался, что не мог поступить по-другому, потому что содержание животных обходится в круглую сумму, а продать их у него не поднялась рука.