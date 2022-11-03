Два из четырех брошенных в Севастополе ручных дельфина прибились к берегу | 360°

Экология 03 ноября 2022, 08:45 Два из четырех брошенных в Севастополе ручных дельфина прибились к берегу Глава Росприроднадзора Радионова: два брошенных дельфина в Севастополе прибились к берегу

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Владелец дельфинария в Севастополе выбросил в море четырех дельфинов, неприученных к жизни в дикой природе. Власти решили их спасти. Два дельфина сами прибились к берегу, сообщила в своем Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Двое из них прибились к берегу — наши специалисты погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Двух других дельфинов ищем», — написала она.

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Поиск может облегчить тот факт, что они чипированные. Спасательная операция началась утром 3 ноября, на месте работают инспекторы службы по надзору в сфере природопользования и дрессировщик.

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Светлана Радионова назвала повод, по которому севастопольский предприниматель выпустил своих дельфинов в море. Он регулярно проигрывал суды с дельфинарием Коктебеля и решил просто от них избавиться. Она назвала ситуацию дикой.

Дельфины 10 лет провели в неволе, поэтому в диких условиях могут погибнуть. Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что, скорее всего, они не уплывут далеко от берега — там вода теплее. Дельфинов выловят и перевезут в дельфинарий Коктебеля, где работает их прежний дрессировщик. Предпринимателя накажут, делом занялись прокуратура, полиция и Севприроднадзор.