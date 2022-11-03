Тренер севастопольского дельфинария предположила, почему животных выбросили в море | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 12:02 Тренер севастопольского дельфинария предположила, почему животных выбросили в море Тренер Родичкина: спасаемые в Севастополе дельфины могут бояться людей после произошедшего Unsplash

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Директор дельфинария выбросил животных в море потому, что из-за судов на них наложили арест и дельфинов нельзя было продать. Таким мнением с «360» поделилась их тренер Галина Родичкина.

«Могу сказать одно — дельфины здоровые были, не были больными. Два взрослых и два маленьких. Как они адаптируются, я, честно, не могу сказать. Мы сами в шоке. Я директору позвонила, он говорит: „Что ты расстроилась? Я детей выпустил“», — сказала тренер, отметив, что как раз перед произошедшим ушла в отпуск.

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По ее словам, все дельфины контактные и с радостью стремятся к общению, но теперь люди сделали им плохо и они наверняка постараются уплывать от лодок.

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«Тренеры были не в курсе, все были не в курсе. Так-то мы бы шумиху подняли, есть люди, которые могли подъехать, чтоб забрать, мы бы не дали это сделать. Мне очень тяжело», — сказала Родичкина.

Она предположила, что это было давно спланировано, участвовали в вывозе животных какие-то левые люди и их было много — ведь дельфин весит больше 300 килограммов. По мнению Родичкиной, директор не мог их продать из-за наложенного судом ареста на животных и потому решил: «Так не доставайтесь вы никому!»

Ранее стало известно, что владелец дельфинария в Севастополе выбросил в море четырех неподготовленных к самостоятельной жизни дельфинов. Губернатор города Михаил Развожаев пообещал, что их поймают и перевезут в дельфинарий Коктебеля, а предпринимателя накажут. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что между дельфинариями Севастополя и Коктебеля идет судебная тяжба. Первый проигрывал, и потому решил избавиться от дельфинов. Сам же владелец дельфинария заявил в оправдание, что у него не осталось денег на их содержание.