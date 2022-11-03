«Средств на содержание нет». Владелец дельфинария Севастополя рассказал, как выбросил животных в море | 360°

Экология 03 ноября 2022, 10:51 «Средств на содержание нет». Владелец дельфинария Севастополя рассказал, как выбросил животных в море Владелец дельфинария в Севастополе заявил, что выпустил дельфинов из-за нехватки денег

Читать 360tv в

Владелец дельфинария Севастополя не раскаялся в том, что выпустил неподготовленных дельфинов в море. У него не осталось денег на их содержание. Мужчина рассказал об этом паблику «Северная сторона Севастополь» в «ВКонтакте».

«Да, средств на содержание нет. Я их отпустил в среду обитания, домой. <…> Конечно, мои учредители в шоке. Не убил и не продал. Хочу своим детям СМС отправить, что батя сделал это, я это смог», — сказал он.

Реклама

На то, чтобы заботиться о них до следующего туристического сезона, понадобится 25–30 миллионов рублей. Но у дельфинария не осталось денег. По словам их владельца, в Китае каждого дельфина могли бы купить не меньше чем за 100 тысяч долларов. Мужчина гордится тем, что не продал их. Он уверен, что сделал правильно.

Реклама

Однако с ним не согласны специалисты. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что владелец подверг жизнь подопечных большому риску. По ее информации, между дельфинариями Севастополя и Коктебеля происходила судебная тяжба, и первый проигрывал. Поэтому он решил избавиться от дельфинов.

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев заявил, что они в течение 10 лет жили в неволе и не готовы к диким условиям. Дельфинов просто выбросили в море. Их выловят и перевезут в дельфинарий Коктебеля. Делом занялись прокуратура, полиция и Севприродназор.

Спасательную операцию начали утром 3 ноября. Дрессировщик и инспекторы Севприроднадзора отправились на морском транспорте на поиски. Два дельфина из четырех сами прибились к берегу. По словам Светланы Радионовой, все дельфины чипированы, это облегчит задачу.