«Это невменяемость душевная». Владелица дельфинов рассказала о директоре севастопольского дельфинария | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 13:10 «Это невменяемость душевная». Владелица дельфинов рассказала о директоре севастопольского дельфинария Соучредитель севастопольского дельфинария Гнура: слова про отсутствие денег неправда Telegram

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Выбросить в море неподготовленных к самостоятельной жизни дельфинов — это поступок невменяемого человека. А разговор про отсутствие средств и банкротство дельфинария — это ложь. Об этом «360» рассказала один из учредителей севастопольского дельфинария и владелица животных Валентина Гнура.

«Идут поиски, катерочек ходит. Кто-то из людей видел их в одном месте, в районе пляжа. Катер подошел — уже не было никого. Катер продолжает поиски, ходим смотрим по берегам. Пока новостей, к сожалению, нет», — сказала она.

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Гнура отметила, что заявления директора дельфинария, что дельфинов просто не на что кормить, — ложь.

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«Это невменяемость душевная. Никто не мог предположить, что такое мог сделать человек, который столько лет ими занимался. Это болезнь. Это поступок невменяемого человека», — заявила владелица дельфинов, отметив, что ее подопечные для нее больше чем дети и ей очень тяжело.

Владелец дельфинария в Севастополе выбросил в море четырех дельфинов. Губернатор пообещал, что их поймают и перевезут в дельфинарий Коктебеля, а предпринимателя накажут. Сообщается, что между дельфинариями Севастополя и Коктебеля идет судебная тяжба. Первый проигрывал и потому решил избавиться от дельфинов.

Сам же владелец дельфинария заявил в оправдание, что у него не осталось денег на их содержание. В свою очередь, тренер дельфинов предположила, что все дело в том, что суд наложил арест на животных, и их невозможно было продать.