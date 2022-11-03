Дельфинов выбросили в море в Севастополе: главное, подробности, видео, спасательная операция | 360°

Происшествия 03 ноября 2022, 16:35 Нехватка денег на содержание или невменяемость. В Севастополе спасают выпущенных в море ручных дельфинов Тренер выброшенных в Черное море дельфинов Родичкина: катера и яхты напугают животных Соцсети

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В Севастополе директор дельфинария Flipper с группой неизвестных выбросил в море четырех дельфинов. Свои действия он объяснил нехваткой средств на содержание животных, однако совладельцы бизнеса это опровергли. Теперь в деле разбирается полиция, а спасатели ищут дельфинов, которые не смогут выжить в дикой природе.

Вечером 2 ноября жители Севастополя заметили, как группа мужчин вытаскивает из минивэна дельфинов и выкидывает их в море в районе парка Победы. Все происходящее засняли на видео: на кадрах директор дельфинария заявляет, что животных «не выбрасывают, а планово выпускают на волю». Причем люди отмечали, что дельфины не уплывают и продолжают лежать на мелководье.

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Обеспокоенные очевидцы позвонили в полицию. Прибывшие на место силовики выяснили, что директор местного дельфинария выбросил четырех краснокнижных дельфинов-афалин, и возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

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Финансовые трудности

Директор Flipper Владимир Калниболотский заявил в беседе с «360», что был вынужден выпустить дельфинов из-за нехватки средств. По его словам, в этом году «сезона не было» и содержать животных до следующего лета ему просто не на что.

«У меня закончились средства для содержания уникальной коллекции, вот и все. Причина банальная: сезона не было, я ничего не заработал, ни копейки, продавать мне нечего», — сказал он.

Калниболотский добавил, что содержать в неволе краснокнижных морских млекопитающих — «самое дорогое удовольствие». Сезон обходится минимум в 2,3-2,5 миллиона, а чтобы дотянуть до следующего, якобы нужно 25-30 миллионов рублей.

Точка отсчета — кормление, а цена на плавающую рыбу, к сожалению, работает на повышение. Это основная точка отсчета. Потом коммуналка, просто содержание — это должна быть акватория, с хлоркой, с водой; среда обитания, скажем так. И третье — самое смешное — люди, человеческий фактор. За восемь тысяч никто не будет работать, за 12 — тоже. Поэтому я продавал свое имущество и доплачивал Владимир Калниболотский

Предприниматель утверждает, что счел решение выпустить дельфинов в море единственно правильным. Он также подчеркнул, что животные были ему как дети, стали частью семьи, потому продать их он не мог.

«Что значит продать [в другие дельфинарии]? Детей своих [продать], что ли? Они же для меня дети, это наша семья, мы тренеры. У меня в декабре 40 лет жизни с морскими млекопитающими, а их назвали имуществом», — сказал Калниболотский.

«Сам ни гам и другим не дам»

Однако коллеги Калниболотского рассказали «360» другую версию. Соучредитель и совладелец дельфинария Валентина Гнура заявила, что слова предпринимателя о финансовых трудностях, из-за которых он будто бы больше не мог содержать дельфинов, не соответствуют действительности. Но уточнять подробности она не захотела.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предположила, что дельфинов могли выпустить в море из-за судебных тяжб Севастопольского и Коктебельского дельфинариев: Калниболотский уже проиграл несколько процессов. С такой версией согласилась тренер дельфинов Галина Родичкина.

Из-за чего, на мой взгляд, это произошло: у нас директор не один, там есть соучредители, и там суды, чтобы восстановить справедливость, и наложен арест на животных — он продать их не мог. Он бы, скорее всего, их продал, а так, может, чувствовал, что суд проиграет, — «сам не гам и другим не дам» Галина Родичкина

Родичкина уточнила в разговоре с «360», что ушла в отпуск накануне, поэтому узнала о произошедшем от знакомых. Тренер уверена: если бы кто-то из сотрудников знал о планах директора, его бы остановили.

«Я директору позвонила, он сказал: „Что ты расстраиваешься? Я детей выпустил в море“. Я в шоке, мы все в шоке, там тренер остался, который их кормил. Все было нормально. Тренеры не в курсе, никто не в курсе», — объяснила она.

Валентина Гнура добавила, что объяснить рационально поступок Калниболотского не может. Он работал с этими дельфинами десять лет, а в общей сложности с морскими млекопитающими — около 40 лет. Дельфины, прожив столько времени в неволе, вряд ли смогут адаптироваться в дикой среде, уверены эксперты.

«Это невозможно оценить, здесь просто невменяемость душевная. Предположить, что такое может совершить человек, который столько лет ими занимался, трудно. Это болезнь, просто невменяемость. Это просто поступок невменяемого человека», — подчеркнула Гнура.

Спасательная операция

Утром 3 ноября инспекторы службы Росприроднадзора начали спасательную операцию, рассказала в своем Telegram-канале Светлана Радионова. Два дельфина прибились к берегу, их планировали доставить в Коктебель на спецтранспорте. Однако пока выловить афалин не удалось.

«Скажу честно, шансы невысоки. Наши вчерашние надежды, что удастся выловить хотя бы двух дельфинов, которые прибились к берегу, не оправдались», — написала она.

Еще двух животных продолжают искать в открытом море. Помогают сотрудники Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя и тренер Коктебельского дельфинария, которая ранее работала именно с этими особями. Поиски также должно облегчить то, что млекопитающие чипированы, — так их можно отличить от их диких сородичей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале рассказал, что спасатели заметили третьего дельфина, но пока не смогли определить, дикий он или это одно из выброшенных животных. Приблизиться к нему не удалось.

Галина Родичкина подчеркнула в беседе с «360», что выброшенные в море дельфины контактные и общительные, не боятся человека. Тем не менее моторные лодки и катера будут их пугать, заставляя уплывать дальше в море.

«Они очень давно в неволе, любят людей, любят общение. Но то, что сейчас спасательная группа вышла, я не могу сказать [что будет]. Животное здоровое просто так не сдастся. Да, оно будет на контакт идти, но с ним поступили плохо вчера люди. Вынесли их вечером, когда уже покормили, тренеров не было на работе», — сказала она.

Спасатели надеются, что дельфины не будут уплывать далеко и постараются держаться ближе к берегу, где вода теплее.

«Ситуация, безусловно, сложная, но шансы спасти дельфинов есть», — сказал губернатор Севастополя.

Предположительно, выброшенные животные могут быть в Песчаной бухте, однако в 13:40 губернатор сообщил, что спасательная операция временно приостановлена. Поиски продолжат утром в пятницу, 4 ноября.