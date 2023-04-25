Армия 25 апреля 2023, 11:34 ОПК России справился со своей задачей — Медведев Зампред СБ Медведев: ракеты, снаряды и танки у России не закончились, ОПК обеспечит армию РИА «Новости»

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Вопреки прогнозам недоброжелателей оборонно-промышленный комплекс России справился со своими задачами и обеспечил армию. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание. Первые» опроверг нехватку танков, ракет и боеприпасов.

«В прошлом году наши недруги все время говорили: „Вот у них там ракеты закончатся, снаряды закончатся, танки закончатся, еще что-то закончится“. Ничего из этого не произошло», — сказал он.

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На оборонно-промышленный комплекс, по словам Медведева, возложили повышенную нагрузку, но он справился с ней. Зампред Совбеза сказал, что российская промышленность готова и дальше обеспечивать нужды армии.

Он объяснил решение начать спецоперацию на Украине ответом на расширение НАТО, так как противники России понимали только язык силы. По его мнению, для этой страны «тихий раздел» между Польшей и другими государствами станет лучшей перспективой, чем вступление в Североатлантический альянс. Медведев предупредил, что поставленные перед кампанией цели непременно исполнят.

Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» открылся 24 апреля в Москве. На нем выступили в качестве спикеров первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр финансов Антон Силуанов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, врио главы ДНР Денис Пушилин и другие.