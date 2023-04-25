25 апреля 2023, 11:10
Спецоперация России на Украине стала ответом НАТО на расширение
Зампред Совбеза Медведев: спецоперация на Украине стала ответом НАТО на расширение
Специальная военная операция (СВО) на Украине — это ответ России на расширение блока НАТО. Об этом заявил зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».
«Что мы можем сделать [в ответ на расширение НАТО]? Мы уже делаем. Специальная военная операция и есть наш ответ на бесконечное расширение НАТО», — сказал он.
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По словам Медведева, противники России понимают исключительно язык силы. Он подчеркнул, что поставленные президентом страны Владимиром Путиным цели СВО в любом случае должны быть достигнуты.
Также на мероприятии политик высказал мнение, что «тихий раздел» Украины был бы лучше, чем ее выступление в Североатлантический альянс или мировая война. Он напомнил, что Польша, Венгрия, Румыния уже долгие годы надеются забрать себе часть украинских территорий.
Дмитрий Медведев
НАТО
Специальная военная операция РФ на Украине
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