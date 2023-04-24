Деньги 24 апреля 2023, 12:54 Силуанов оценил актуальный уровень инфляции в России Министр финансов Силуанов: годовая инфляция в России составила 3% РИА «Новости»

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В 2022 году инфляция в России подскочила, но затем ситуация стабилизировалась. Теперь этот показатель составил 3%, заявил на просветительском марафоне российского общества «Знание. Первые» министр финансов России Антон Силуанов.

Он выступил с лекцией о финансовой независимости страны как гарантии защиты от последствий санкций. По словам министра, правительство вместе с Центробанком всегда имели запасной план на случай непредвиденных ситуаций.

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Во время событий прошлого года он сработал: благодаря принятым решениям России удалось нейтрализовать большую часть рестрикций.

«Мы справились с инфляцией, которая в феврале — марте [2022 года] скакнула до высоких уровней. Сейчас инфляция 3%», — сказал министр.

Экономика, по его словам, просела, но не на 20%, как прогнозировали, а на 2,1%. Держать ситуацию под контролем, по словам Силуанова, правительству помогли плавающий курс, бюджетное правило и таргетирование инфляции.

Доллар перестал быть для России резервной валютой, так как она перешла на расчеты в национальных. Министр подтвердил, что санкции сказались на экономике, и заявил, что задача государства — быстрее преодолеть их последствия.

Международный валютный фонд улучшил прогноз по динамике российской экономики. Аналитики заявили, что по итогам 2023 года ВВП России вырастет на 0,7%, а 2024 года — на 1,3%.