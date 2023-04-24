Общество 24 апреля 2023, 12:10 «Крым показал пример». Пушилин напомнил о событиях 2014 года Врио главы Пушилин: жители ДНР не питали иллюзий о легком воссоединении с Россией РИА «Новости»

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Евромайдан на Украине перечеркнул все, что дорого Новороссии, а Крым показал пример воссоединения с Россией. Жители Донбасса пошли по его пути, осознавая опасность, заявил на просветительском марафоне российского общества «Знание. Первые» врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Ситуация [в 2014 году] развивалась так, что делать вид, будто ничего не происходит, было невозможно. У нас пытались отобрать все, что нам ценно и важно. <…> Вернувшись в родную гавань, Крым показал пример, как это может быть», — сказал он.

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Пушилин вспомнил, как после евромайдана и госпереворота во всех городах Новороссии поднялась волна протестов, весной мирные митинги прошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске и Крыму. Сплочение за европейские ценности не сработало, против бывшего президента Украины Виктора Януковича — тоже, тогда зазвучали антироссийские лозунги, и это, по словам спикера марафона, вызвало наибольшую тревогу.

Путь к самоопределению

По его словам, жители понимали, что путь к самоопределению станет тяжелым. Крым, в отличие от Донецкой и Луганской областей, имел статус автономный республики. В марте на митингах подняли флаг России, в апреле прошла очередная акция, но голос народа не услышали.

«Нашлись ребята, которые смогли сформулировать. И вот 7 апреля — долго ждать было нельзя — взяли все в свои руки, была провозглашена ДНР. <…> Решили провести референдум, чтобы понять, каким курсом двигаться», — заявил врио главы республики.

Первый референдум о самоопределении состоялся 11 мая 2014 года без финансирования и должных мер безопасности. Затем прошло пленарное заседание и утвердили состав совета министров. Спикер сказал, что Служба безопасности Украины и МВД следили за активистами и устраивали репрессии.

«Иллюзий у нас практически не было, потому что к этому дню уже произошли события 2 мая в Одессе, и мы видели, что противник ни перед чем не останавливается, это тот рубикон и грань, которые стали для нас очевидными», — подчеркнул Пушилин.

В состав России ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли 30 сентября 2022 года по итогам референдумов. Подавляющее большинство жителей поддержали воссоединение.