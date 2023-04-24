Мир 24 апреля 2023, 19:17 Польшу охватил приступ русофобии — Песков Песков указал на охватившую Польшу русофобию и ненависть к России Flickr

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В Польше обострились русофобские настроения. Страна, подчеркнул официальный представитель Кремля на марафоне «Знание. Первые», ненавидит Россию как сумасшедшая.

«Польша сейчас просто охвачена приступом русофобии, они нас ненавидят <…> как сумасшедшие», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

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В ходе своего выступления он также отметил, что ненависть к России охватила все страны Запада. Песков выразил уверенность, что это рано или поздно пройдет — как и любое заболевание.

Монополию западных государств на господство в информационной сфере, добавил официальный представитель Кремля, удастся расшатать. По словам Пескова, она «уже подвергается эрозии».

НАТО пресс-секретарь президента России счел инструментом конфронтации и блоком, который изначально создавали как машину войны. Для мирных целей альянс, подчеркнул он, никогда предназначен не был.