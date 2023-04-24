24 апреля 2023, 19:17
Польшу охватил приступ русофобии — Песков
Песков указал на охватившую Польшу русофобию и ненависть к России
В Польше обострились русофобские настроения. Страна, подчеркнул официальный представитель Кремля на марафоне «Знание. Первые», ненавидит Россию как сумасшедшая.
«Польша сейчас просто охвачена приступом русофобии, они нас ненавидят <…> как сумасшедшие», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
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В ходе своего выступления он также отметил, что ненависть к России охватила все страны Запада. Песков выразил уверенность, что это рано или поздно пройдет — как и любое заболевание.
Монополию западных государств на господство в информационной сфере, добавил официальный представитель Кремля, удастся расшатать. По словам Пескова, она «уже подвергается эрозии».
НАТО пресс-секретарь президента России счел инструментом конфронтации и блоком, который изначально создавали как машину войны. Для мирных целей альянс, подчеркнул он, никогда предназначен не был.
Дмитрий Песков
Международные отношения
Россия
Русофобия
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