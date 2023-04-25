Важное 25 апреля 2023, 10:46 Медведев назвал «тихий раздел» лучшим вариантом для Украины Дмитрий Медведев: лучше «тихий раздел» Украины, чем мировая война или членство в НАТО РИА «Новости»

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«Тихий раздел» Украины Польшей или другими государствами лучше, чем вступление страны в НАТО или мировая война. Об этом на марафоне «Знание. Первые» заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Лучшим вариантом будет тихий раздел, чем вступление Украины в НАТО или мировая война», — сказал он.

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Медведев отметил, что амбиции, ненависть, злоба и жадность зачастую сильнее здравого смысла или рассудка.

«Румыния и Польша с Венгрией уже не первый десяток лет мечтают забрать себе западные регионы Украины», — добавил политик.

Ранее читатели американского издания The American Thinker выдвинули предложение расчленить Украину на два больших региона. По их замыслу, часть страны к западу от Днепра должна отойти под управление Польши, а к востоку — под контроль России.

Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович не исключал, что Украина может повторить «корейский сценарий».

Ранее читатели американского издания The American Thinker выдвинули предложение расчленить Украину на два больших региона. По их замыслу, часть страны к западу от Днепра должна отойти Польше, а к востоку — к России.